Californië wil Witte Huis laten vervolgen voor opsluiten van migrantenkinderen

23 augustus 2019

15u48

Bron: dpa 0 De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, heeft bekendgemaakt dat Californië zich bij andere staten zal aansluiten als er volgende week een nieuwe rechtszaak wordt aangespannen tegen het beleid van de regering-Trump om migrantenkinderen en gezinnen met kinderen voor onbepaalde tijd vast te houden.

Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid heeft deze week plannen aangekondigd voor nieuwe voorschriften die de bescherming voor migrantenkinderen terugdraaien. Ambtenaren van Trump viseren vooral de uitspraak in de zaak-Flores van 1997. Als gevolg van die zaak kwamen er minimumnormen voor de zorg voor jongeren in Amerikaanse hechtenis. De overheid mag kinderen die alleen of met hun gezin naar de VS zijn gereisd daardoor niet langer dan 20 dagen vasthouden.



Waarnemend minister van Binnenlandse Veiligheid Kevin McAleenan zei dat door de Flores-maatregel een toevloed op gang is gekomen van gezinnen die vanuit Centraal-Amerika naar de Amerikaanse grens kwamen. Hij zei dat de nieuwe regelgeving migratie zou afschrikken.

President Donald Trump beweerde - ten onrechte - dat de voormalige president Barack Obama migrantenfamilies is beginnen scheiden.

De nieuwe verordeningen zijn olie op het vuur in de discussies rond het opsluiten van migrantengezinnen en de omstandigheden waarin de migranten leven in de detentiecentra. "Zeven jonge kinderen zijn gestorven sinds Trump werd ingehuldigd als president, geen enkele stierf gedurende acht jaar onder het presidentschap van Obama", zei Newsom in een interview met CNN. “Families worden gescheiden door deze regering."