Californië vreest voor grotere bosbranden door krachtige wind

30 oktober 2019

16u58

Bron: Belga 0 Geteisterd door bosbranden, vreest de Amerikaanse staat Californië voor een uitbreiding van het inferno gezien er een nieuwe krachtige wind staat.

De nationale weerdiensten waarschuwden voor komende windsnelheden die de kracht van een kleine orkaan kunnen hebben. Die kunnen het bestaande vuur aanwakkeren en nieuwe branden uitlokken. Bovendien is het in de districten Los Angeles en Ventura nog altijd zeer droog.

Meer dan 4.500 brandweerlieden waren vandaag nog in de weer en zo'n 50.000 mensen hebben hun woningen moeten verlaten. Niet alleen in Santa Clarita, maar ook in de wijnstreek Sonoma en in Geyserville kregen inwoners het bevel om het grondgebied te verlaten waarop enkele duizenden hectare in as werd gelegd. Gouverneur Gavin Newsom heeft voor de hele staat de noodtoestand uitgeroepen.

De branden in Californië zijn een terugkerend fenomeen, maar dat ze zo snel terugkeren naar plaatsen waar ze eerder zijn geweest, is een nieuw fenomeen.