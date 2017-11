Californië test eerste vrachtwagens met bovenleiding Redactie

17u57

Bron: IPS 0 BELGAIMAGE Een prototype van de elektrische vrachtwagen in Zweden. In de haven van Los Angeles wordt de eerste eHighway getest. Elektrische vrachtwagens halen er stroom uit een bovenleiding, net zoals tramstellen.

Zware vrachtwagens zijn de belangrijkste oorzaak van smog in het zuiden van Californië. Een schoner systeem om vracht te vervoeren in het drukke havengebied bij Los Angeles is niet enkel goed voor het klimaat, maar ook voor de gezondheid van de omwonenden.

De overheid test daarom drie trucks in samenwerking met het Duitse Siemens op anderhalve kilometer snelweg die voorzien is van bovenleidingen. Een truck is voorzien van een batterij, een tweede van een hybride systeem met aardgas en een derde met een hybride dieselmotor. Alle drie de varianten kunnen daardoor ook op gewone wegen verder.

Automatisch

De trucks zijn net zoals trams of treinen voorzien van een pantograaf om de stroom uit de bovenleiding te halen. Via een systeem van sensoren koppelt en ontkoppelt die automatisch, zodat de truck ongehinderd kan inhalen of afslaan.

Gehoopt wordt dat het systeem het energieverbruik kan verlagen, de werkingskost kan drukken en vooral de luchtvervuiling kan verminderen.

"Elke dag maken de Amerikanen gebruik van de goederen en diensten die door het vrachtvervoer worden geleverd", zegt Andres Thon van Siemens. "Maar de hoeveelheid goederen zal verdubbelen tegen 2050 en ondanks uitbreiding van de spoorweginfrastructuur zal amper een derde daarvan door treinen vervoerd kunnen worden.

CO2-uitstoot

Deskundigen gaan ervan uit dat de CO2-uitstoot van het vrachtverkeer over de weg meer dan zal verdubbelen tegen 2050. Dit systeem kan de bestaande infrastructuur moderniseren en om zo tegemoet te komen aan het groeiende verkeer maar de uitstoot te verminderen en deze havens als een van de belangrijkste economische motoren van dit land concurrentieel te houden.”

Siemens werkt in Zweden aan een gelijkaardig testproject met twee hybride biodieseltrucks. Ook in Duitsland staan in 2019 verschillende proeven gepland.