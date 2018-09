Californië streeft eigen klimaatdoelstelling na: "100 procent schone energie in 2045" kv

11 september 2018

02u29

Bron: Belga 0 Californië, de op vier na grootste economie ter wereld en een speerpunt in de strijd tegen de klimaatverandering, heeft zich maandag officieel verbonden tot "100 procent schone energie" tegen 2045. De Amerikaanse staat provoceert zo president en klimaatscepticus Donald Trump.

"Met deze wet zit Californië op het goede spoor om de doelstellingen van het akkoord van Parijs te halen en zelfs verder te gaan", zei de Democratische gouverneur Jerry Brown, voor het Californische parlement de wet zou goedkeuren. "Het zal niet makkelijk zijn, het zal niet onmiddellijk zijn, maar het moet gebeuren."

Tot nu toe was in de Verenigde Staten alleen Hawaï even voortvarend als Californië. Maar de eilandengroep wordt dan ook sterk bedreigd door de stijging van de zeespiegel als gevolg van de klimaatverandering. Een twintigtal landen nam gelijkaardige maatregelen, maar geen enkel is economisch noch politiek zo belangrijk als Californië, met zijn 40 miljoen inwoners de meest bevolkte staat van de VS.

Het is niet in woorden te beschrijven hoe belangrijk het is dat een staat van de omvang en met de invloed van Californië zich verbindt tot honderd procent schone energie. Michael Brune, directeur Sierra Club

"Californië, een van de meest bloeiende economieën, gaat in de aanval tegen de klimaatverandering. Ik hoop dat ook Frankrijk en Duitsland hun ambities zullen optrekken, want we moeten allen meer doen", zei gouverneur Brown aan het Franse persagentschap AFP.

"Het is niet in woorden te beschrijven hoe belangrijk het is dat een staat van de omvang en met de invloed van Californië zich verbindt tot honderd procent schone energie", zegt Michael Brune, de directeur van de Sierra Club, een van de oudste milieuorganisaties van de VS.

VS uit klimaatakkoord

Op federaal niveau trok de Republikeinse regering van president Donald Trump zich in 2017 officieel terug uit het klimaatakkoord van Parijs, dat het jaar ervoor door zijn Democratische voorganger Barack Obama was ondertekend. Het klimaatakkoord, dat in december 2015 ondertekend werd door 190 landen, heeft als doel om de opwarming van de atmosfeer onder de 2 graden te houden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Dat moet klimaatrampen vermijden.