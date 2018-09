Californië kampt opnieuw met gigantische bosbrand, vlammen tot 90 meter hoog kg

07 september 2018

09u50

Bron: ANP 0 Brandbestrijders slagen er in het noorden van Californië niet in een grote bosbrand de baas te worden. De branden in het Shasta-Trinity Forest zijn gisterenavond volgens plaatselijke media "agressief hevig'' geworden met vlammen van meer dan 90 meter hoog. De branden blokkeren over 80 kilometer de belangrijke autosnelweg Interstate 5 die van noord naar zuid door Californië loopt.

In de door de vlammenzee bedreigde gebieden worden naar schatting driehonderd mensen geëvacueerd. Circa driehonderd panden worden door het vuur bedreigd, waarvan de helft woningen, aldus een zegsman van het Shasta-Trinity National Forest dat ongeveer 375 kilometer ten noorden van San Francisco ligt.



De brand is woensdagmiddag uitgebroken en heeft zich donderdagavond razendsnel uitgebreid. Het vuur beslaat nu een gebied van zeker 90 vierkante kilometer. Volgens de brandweer is de brand veroorzaakt door mensen, maar ze licht dat niet verder toe.

"Geld bijna op"

Californië wordt deze zomer geplaagd door een reeks hevige bosbranden. Het Californische agentschap belast met de bescherming van wouden en bestrijding van bosbranden is daarom door zijn geld heen, meldde de krant de Sacramento Bee. De baas van de dienst, Ken Pimlott, heeft het parlement van de staat Californië om extra geld gevraagd.

De dienst 'Forestry and Fire Protection' spendeerde in juli en augustus alleen al 370 miljoen euro. Pimlott heeft in een brief om 400 miljoen euro extra gevraagd. De begroting van zijn dienst loopt tot 30 juni 2019. "Het door de klimaatsverandering veroorzaakte extreme weer blijft hevige en grote bosbranden veroorzaken en daarom is het geld van de dienst al vrijwel op.''