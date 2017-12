Caitlyn (17) die vluchtte met haar voetbaltrainer (27) is na kleine week terecht mvdb

11u09

Bron: Gainesville Sun 0 Columbia County Sheriff’s Office. Voetbaltrainer Ryan Rodriguez (27) doorkruiste verschillende staten met de minderjarige Caitlyn Frisina. Zes dagen waren ze op de vlucht, maar sinds vrijdagnamiddag is een schoolmeisje (17) uit Florida die ervandoor ging met haar voetbaltrainer (27) weer terecht, meldt de plaatselijke krant Gainesville Sun.

De minderjarige Caitlyn Frisina en Rian Rodriguez werden door een agent tegengehouden nabij de stad Syracuse in de staat New York. De rode wagen van het merk Mercury waarmee ze minstens een kleine 2.000 kilometer aflegden, stond al sinds zondagochtend geseind bij alle politiediensten aan de oostkust van de Verenigde Staten.

De voetbaltrainer bood geen weerstand toen hij werd opgepakt. De twee werden zondag op camerabeelden gespot toen ze geld afhaalden bij een tankstation in de staat Georgia.

De ouders van Caitlyn hadden sinds zaterdagavond laat niets meer van hun dochter vernomen. Ze klom uit het raam van haar slaapkamer, nam wat kleren mee en liet haar smartphone achter. Een door haar uitgevoerde fabrieksreset wiste al de data in het toestel. De politie in haar woonplaats Columbia County (Florida) werd daarop ingeschakeld.

De toen nog vermiste Rodriguez werd eerder deze week door de Fort White High School ontslagen. Frisina volgt les op de school, haar vader geeft er eveneens voetbaltrainingen. De twee zijn wellicht naar de staat New York gevlucht omdat Frisina er familie heeft wonen.

Rodriguez is nog niet officieel aangeklaagd. Wellicht wordt hij vervolgd voor ontvoering en gijzeling van een minderjarige. Indien blijkt dat hij een relatie had met de voetbalster, komt er een aanklacht voor seks met een minderjarige bij. De politie plant maandag een persconferentie over de zaak.