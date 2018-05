Cafébaas getuigt over mesaanval met drie gewonden: "Dader was doodkalm. Hij leek helemaal niet verward" Victor Schildkamp HA

06 mei 2018

11u52

Bron: AD.nl, ANP 30 De 31-jarige man die gisterenmiddag in Den Haag in Nederland zomaar drie mensen neerstak, maakte geen verwarde indruk. Dat zegt Ali Gulec, eigenaar van eetcafé Nova waar de steekpartij begon.

"De man is geen klant van ons. Hij zat rustig op een bankje voor de deur, aan het water", vertelt Gulec. "Tot hij opstond en een paar meter naar ons toeliep. Daar zat een jongeman gewoon wat te drinken en die man begon op hem in te steken. Het was vreselijk. Maar wat zo gek was: hij bleef doodkalm, die dader. Wij hebben meteen die jongen geholpen, want hij bloedde heel erg."



Volgens Gulec bleef de dader ijzig kalm. "Iemand van ons ging erachteraan en riep tegen voorbijgangers 'blijf bij hem uit de buurt, blijf bij die man weg', zodat er niet nog iemand zou gestoken worden. Toch heeft hij nog twee mensen aangevallen. En hij bleef maar kalm, rustig doorlopen. Nee, ik heb hem niks horen roepen of zo. Maar dat hij verward is, wat ik lees, lijkt mij echt niet waar."

Nog veel vragen

De verdachte is een 31-jarige man uit Den Haag, die bij de politie bekendstond wegens "verward gedrag". Hij werd na de steekpartij in het been geschoten door de politie. Op beelden van de arrestatie die door een omstander zijn gemaakt, lijkt de man "Allahu akbar" te horen, Arabisch voor "God is de grootste".

De Nederlandse autoriteiten konden vanochtend nog geen nieuwe informatie geven over de motieven en achtergronden van de verdachte. "Laten we niet speculeren. De recherche moet nu eerst goed onderzoek doen", zei een woordvoerster van de Haagse burgemeester Pauline Krikke.

De gewonden zijn een 21-jarige man uit Zoetermeer en een 41-jarige man uit Den Haag. Wie het derde slachtoffer is, kan de politie nog niet zeggen. Ze verkeerden gisterenavond alle drie buiten levensgevaar.