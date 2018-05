Café doet online oproep om eigenaar van mama's laatste brief aan kinderen te vinden kg

06 mei 2018

10u12

Bron: Daily Mail 0 Een Australisch café is op zoek naar de rechtmatige eigenaar van een wellicht heel waardevolle brief. Op de gele envelop staan drie voornamen, en de boodschap “Enkel openmaken na mijn heengaan, mama”. Volgens getuigen werd de brief per ongeluk achtergelaten door een vrouw met een baby en een oudere dame.

De brief werd een week geleden gevonden door een medewerker van het café Dawn 2 Dusk, in Queensland, Australië. Het personeel wachtte aanvankelijk tot de eigenaar zich kwam aanmelden, maar postte een foto op Facebook toen dat maar niet gebeurde.

“Deze enveloppe werd achtergelaten in onze winkel en ziet er erg belangrijk uit”, staat er bij de foto te lezen. Op de omslag staan ook drie voornamen die uit privacyoverwegingen onleesbaar werden gemaakt.

Het personeel heeft de enveloppe nog niet geopend vanwege de persoonlijke inhoud. “De laatste dagen was dat wel aanlokkelijk, maar we hebben het niet gedaan”, wist de manager van het café te vertellen aan The Daily Mail. Wellicht is de brief de laatste boodschap van een moeder aan haar kinderen.

De brief werd gevonden aan een tafel waar eerder een jonge vrouw zat met een baby, en een oudere dame. Als er geen reactie komt naar aanleiding van de online oproep, is de cafémanager van plan om de surveillancebeelden te bekijken en de politie in te lichten. Ze hoopt echter dat de eigenaar van de brief zich zal melden, en benadrukt dat hun privacy zal worden beschermd.