Cabinepersoneel Ryanair staakt morgen opnieuw, ditmaal in Eindhoven AW

22 oktober 2018

16u03

Bron: Belga 0 Het cabinepersoneel van Ryanair legt morgen (23 oktober) voor 24 uur het werk neer. Met de staking protesteren werknemers van de Ierse budgetvlieger tegen de voorgenomen sluiting van de basis op Eindhoven Airport. Op de site kunnen reizigers lezen dat vluchten mogelijk vertraagd of geannuleerd worden, maar over verdere informatie beschikt Eindhoven Airport voorlopig niet.

Ryanair kondigde eerder deze maand aan zijn Eindhovense basis te sluiten. Volgens vakbond FNV betekent dat direct ontslag voor personeel dat nog in proeftijd zat. Daarnaast zou ontslag dreigen voor medewerkers die zijn overgeplaatst naar een andere basis, maar wegens persoonlijke omstandigheden niet kunnen verhuizen uit Eindhoven.



Kort geding aanspannen

Vorige week werd al bekend dat het cabinepersoneel een kort geding aanspant tegen Ryanair wegens de voorgenomen sluiting. Verder zullen zo'n dertig stewards en stewardessen een petitie aan het provinciebestuur van Brabant aanbieden. Dat heeft een belang in Eindhoven Airport.



Vakbonden uit verschillende Europese landen dienden vorige week een stakingsaanzegging "onder probatie" in bij Ryanair. Indien de lowcostmaatschappij haar beleid niet radicaal verandert (met toepassing van de lokale arbeidswetgeving in de landen waar ze actief is), volgen er eind dit jaar nog acties.