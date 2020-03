Cabinepersoneel KLM wil 1,5 meterregel op vluchten: “Niet langer verantwoord om met volle toestellen te vliegen” KVE

27 maart 2020

16u34

Bron: Belga 0 Op vluchten van KLM moet geregeld worden dat tussen passagiers onderling en tussen passagiers en personeel 1,5 meter afstand is, zoals de coronarichtlijnen voorschrijven. Volgens cabinevakbond VNC is het niet langer verantwoord om met volle machines te vliegen. Verder zet de bond vraagtekens bij de vluchten naar coronabrandhaard New York die KLM zeven keer per week in het schema heeft staan.

Volgens de VNC zijn er al wel maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren. Zo verblijft personeel dat naar New York vliegt bijvoorbeeld in hotels op de luchthaven zelf. Verder hoeven zij minder lang op de terugvlucht te wachten. Maar deze maatregelen zijn volgens de bond niet voldoende.

De cabinebond wijst erop dat met vluchten van en naar New York er een grotere kans is dat KLM passagiers vervoert die besmet zijn met het virus. Daarmee wordt het cabinepersoneel ook blootgesteld aan een "niet uit te leggen" risico. Volgens de bond zou KLM per direct moeten stoppen met vluchten naar New York, zoals de maatschappij eerder deed met vluchten naar China toen daar het virus sterk om zich heen greep.

KLM was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar. Ook VNC zegt in afwachting te zijn van een reactie van de maatschappij.

Lees ook:

Verpleger (48) bezwijkt aan coronavirus in ziekenhuis waar medewerkers vuilniszakken moeten dragen als bescherming