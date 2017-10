Cabinedruk daalde plots: "We namen al afscheid van elkaar" Joeri Vlemings

11u37 0 AP Een vlucht van AirAsia van Perth naar Bali kwam in de problemen. De druk in de cabine was plots drastisch gedaald en het toestel dook daarop in negen minuten tijd zo'n 7 km naar beneden. De zuurstofmaskers kwamen tevoorschijn. Passagiers waren in paniek, net als de crew zelf, die blijkbaar geen moeite deed om de 145 reizigers gerust te stellen.

De paniek was groot aan boord van het vliegtuig dat gisternamiddag nog geen halfuur onderweg was van het Australische Perth naar Bali in Indonesië. Gelukkig slaagden de piloten erin om de Airbus A320 na de duikvlucht van ongeveer 10 km naar 3 km hoogte weer onder controle te krijgen. Uiteindelijk konden ze veilig terugkeren naar Perth.







Crew zelf in paniek

Op beelden vanuit de passagierscabine is een ouder koppel te zien dat elkaar bang omhelst, ervan overtuigd dat hun allerlaatste seconden wegtikken. De crew schreeuwde alleen maar: "Ga liggen, ga liggen!"



"We keken naar hen om gerustgesteld te worden, maar dat gebeurde niet", zei passagier Clare Askew aan 7 News. "We werden nog meer ongerust omdat zij zo in paniek waren." Mark Bailey was het daarmee eens: "Stewardessen schreeuwden: 'Emergency, emergency!' Ze waren hysterisch. Daarvóór was er niet echt grote paniek, maar vanaf dan wél."



Vele passagiers begonnen sms'jes te sturen naar familie en vrienden. "We namen allemaal zowat afscheid van elkaar", snikte passagier Leah uit Perth nog na.

Investigators are trying to work out what caused an Air Asia flight to lose cabin pressure and plummet on its way to Bali. #7News pic.twitter.com/n3SPgYYgSM 7 News Melbourne(@ 7NewsMelbourne) link

Volgens AirAsia werd de vlucht afgeleid door een "technisch probleem". De maatschappij verklaarde dat de piloten de standaardprocedure correct hadden gevolgd en zo de passagiers weer veilig aan de grond hadden gebracht. Over de kritiek op de crew zei AirAsia niks.



Het personeel van de lowbudgetmaatschappij kreeg eerder dit jaar in juni ook al de wind van voren, toen de piloot van een hevig schokkend vliegtuig de passagiers vroeg om te bidden. Nog geen twee weken later moest een andere vlucht van AirAsia een noodlanding maken in Brisbane, omdat een vogel in een van de motoren was gevlogen.