Cabaretier Freek de Jonge verstoort opening Boekenbal met tirade tegen Thierry Baudet

22 maart 2019

23u08

Bron: AD.nl 1 De Nederlandse cabaretier Freek de Jonge (74) heeft vanavond voor opschudding gezorgd tijdens de opening van het Boekenbal. Hij gaf vanuit het publiek luidkeels schreeuwend een statement over de overwinningsspeech van Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet. Waarom hij dat deed, werd niet helemaal duidelijk. Volgens aanwezigen riep De Jonge vooral anti-Baudet-teksten.

De Jonge begon zijn tirade op het moment dat Eveline Aendekerk, voorzitter van de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), het traditionele boekenbal in de Stadsschouwburg in Amsterdam met een speech opende. Terwijl gejoel en applaus in de zaal klonk, werd de tierende cabaretier tot stilte gemaand en kon Aendekerk haar betoog voortzetten. Het incident, dat geen staartje kreeg omdat de cabaretier weer snel ging zitten, belandde als snel op sociale media.

De Jonge zei na afloop dat hij veel steun heeft gekregen voor zijn actie. “Er zit hier een groep mensen bij elkaar die heel erg gekwetst is door wat de leider van de grootste partij heeft gezegd over dat kunstenaars, wetenschappers en journalisten de oorzaak zijn van alle ellende. Daar hadden we vanavond eventjes acht op moeten slaan.”

Tijdens het Boekenbal werd kort stilgestaan bij de slachtoffers van de aanslag in Utrecht. Eveline Aendekerk herinnerde voordat het feest losbarstte aan de stille tocht eerder op de avond ter nagedachtenis aan de schietpartij in de tram. “Zo’n 35 kilometer verderop vindt nu een stille tocht plaats. Mijn gedachten zijn dan ook bij Utrecht.” De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zou op het Boekenbal een gedicht voordragen, maar liet verstek gaan omdat ze in Utrecht was.

Freek de Jonge probeert de opening van het #Boekenbal te kapen: hij wil een statement tegen de toespraak van Thierry Baudet. pic.twitter.com/zDAQkGo9L4 Thomas de Veen(@ thomasdeveen) link

Freek de Jonge verstoort opening Boekenbal. Hij wil eerst dat er gezamenlijk statement over toespraak Baudet van woensdag wordt afgelegd. Hij wordt vooral uitgefloten. ‘Dit gaat niet over jou Freek’. Hij gaat weer zitten. pic.twitter.com/C8mJUBBpzA Marcel Haenen(@ MarcelHaenen) link

