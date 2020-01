C&A sluit dertig winkels in Frankrijk YV

23 januari 2020

17u36

Bron: ANP 0 Kledingketen C&A sluit in Frankrijk dertig winkels. Dat meldt de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad. Het Nederlandse familiebedrijf, dat sinds 1972 aanwezig is in Frankrijk, heeft het personeel volgens Franse media vorige week vrijdag op de hoogte gesteld van het nieuws. Inmiddels heeft C&A Frankrijk de stap bevestigd, schrijft de Nederlandse krant.

Het bedrijf benadrukt dat de sluitingen nodig zijn om "ons aan te passen bij de veranderingen in een sector die constant in verandering is en de weg omhoog terug te vinden". Geprobeerd wordt de werknemers in andere winkels van de keten onder te brengen. Maar dat blijkt problematisch, omdat de afstand tot het werk voor de betrokkenen te groot wordt.

C&A heeft 160 winkels in Frankrijk en ongeveer 2.800 werknemers.