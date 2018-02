C&A en H&M starten onderzoek naar dwangarbeid door Chinese gevangenen



Redactie

20 februari 2018

11u26

Bron: VRTNWS,FT,NOS 8 Modeketens C&A en H&M onderzoeken of gedetineerden uit China worden ingezet om kleding voor de bedrijven te maken. Afgelopen weekend getuigde de Britse voormalige journalist Peter Humphrey, die zelf twee jaar in een Chinese cel zat, hoe gevangenen voor een hongerloon kleding produceerden voor de modeketens.

Humphrey deed zijn verhaal in de Financial Times. Hij stelt de wantoestanden zelf gezien te hebben in een gevangenis in Sjanghai. De ex-journalist zat tussen 2013 en 2015 bijna twee jaar vast voor het illegaal verzamelen van persoonsgegevens.

Chinese gevangenen moesten de kleding produceren en verpakken. Voor een voltijdse werkkracht stond daar een maandloon van zo'n 15 euro tegenover. Volgens Humphrey was er ook een tweede optie: het verdienen van punten voor strafvermindering.

Onderzoek

H&M en C&A zijn volgens de Nederlandse omroep NOS een onderzoek begonnen. Humphrey acht het mogelijk dat de modeketens niet op de hoogte zijn. "We tolereren geen dwangarbeid in onze productieketen. Als wij ergens dwangarbeid ontdekken, wordt het contract met de leverancier beëindigd”, aldus een woordvoerder van C&A tegenover NOS. Bij H&M weerklinkt eenzelfde geluid. "Als er sprake is van dwangarbeid, worden de contracten stopgezet."