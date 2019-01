Bye bye plankgas in Duitsland? Duitse regeringscommissie stelt snelheidslimiet op snelweg voor om klimaatdoelen te halen ADN

18 januari 2019

16u58

Bron: Belga 0 Een Duitse regeringscommissie stelt voor om een snelheidslimiet op de autosnelwegen in Duitsland in te voeren, om de impact van het verkeer op het klimaat te beperken. Beslissingen zijn er nog niet genomen: het is dus onduidelijk of de invoering van een maximumsnelheid er wel komt.

De regeringscommissie onderzoekt of Duitsland via zijn verkeersbeleid meer kan doen in de strijd tegen klimaatveranderingen. De eerste voorstellen van het "nationaal platform toekomst van de mobiliteit" bevatten onder meer een invoering van een snelheidslimiet op de autostrades van 130 kilometer per uur, zo meldt Der Spiegel, dat het document kon inkijken.

Tenzij verkeersborden anders aangeven, geldt er in Duitsland momenteel geen snelheidslimiet op de autobahn. Wel wordt 130 kilometer per uur beschouwd als de aanbevolen snelheid.



De commissie stelt in de tekst dat het voorlopig nog maar gaat om een "eerste oriëntering", met ideeën die moeten leiden tot een terugdringen van de CO2-uitstoot. Van een beslissing is dus nog lang geen sprake. Ook het zwaarder belasten van diesel en een quotum voor elektrische wagens wordt door de commissie op tafel gelegd.

In een reactie op het artikel in Der Spiegel wordt benadrukt dat de invoering van een snelheidsbeperking en de verhoging van de belasting op diesel "volledig onsamenhangend" uit een werknota werden geplukt. Het Duitse ministerie van Verkeer zegt dat de ideeën van de commissie "niet overlegd of overeengekomen" zijn.