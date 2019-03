Bye bye, Benidorm bastards! Spaanse badstad bant scootmobielen van zijn trottoirs ADN

28 maart 2019

11u15 0 Benidorm heeft het gehad met de overdaad aan elektrische voertuigen op zijn voetpaden. En dus wil de Spaanse badstad ze allemaal bannen. De maatregel volgt na kritiek van geïrriteerde locals die geregeld van hun sokken worden gereden door senioren op scootmobielen, toeristengroepen op Segways en zonnekloppers op steps.

De gemeenteraad van de toeristische hotspot stemde unaniem over het verbod. Er komen ook specifieke wetten die een snelheidslimiet opleggen van maximaal 20 kilometer per uur aan het elektrische vervoersgeweld. Overtreders mogen zich aan een fikse boete van 500 euro verwachten. Verder moeten rijders een verzekering hebben, verplicht een helm dragen en ofwel een fluohesje dragen of een bel hebben om het publiek attent te maken op hun aanwezigheid.

“Eindelijk kan Benidorm de veiligheid van voetgangers garanderen”, klinkt het in lokale media. Benidorm is niet de eerste Spaanse stad die de elektrische voertuigen van zijn voetpaden bant. Eerder werden er ook gelijkaardige wetten gestemd in Barcelona en Madrid. Ook in Palma de Mallorca denken ze na over de zaak, want ook daar klaagt de lokale bevolking steen en been over het ‘onbeleefde toerisme’ dat met alle apparaten gepaard gaat.