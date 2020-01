BuZa raadt alle niet-essentiële reizen naar China af - Vijfde besmetting in Frankrijk

29 januari 2020

19u30

Bron: BBC, Reuters, AFP, The Guardian, Belga 174 Het aantal personen besmet met het coronavirus in China is opgelopen tot 6.055. Dat meldt viroloog Marc Van Ranst van de KU Leuven. Dat betekent dat het aantal besmettingen nu al groter is dan dat van de SARS-epidemie, zo’n achttien jaar geleden. Er zijn nu ruim 1.450 nieuwe gevallen vastgesteld. Het aantal mensen waarbij het vermoeden bestaat dat ze het virus bij zich dragen, staat op bijna 10.000. Het dodental is gestegen naar 132. “Dit virus is de duivel”, aldus president Xi Jinping in een onderhoud met de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

• Wereldwijd zijn er ruim 6.000 besmettingen, waarvan het overgrote merendeel in China. In China stierven al 132 mensen door de longziekte. Het gaat voornamelijk om oudere mensen of personen met een zwakkere gezondheid.

• Buiten China hebben alvast 17 landen te maken met besmettingen. Een zieke man in Duitsland was gisteren de eerste persoon op Europese bodem die besmet raakte, zonder zelf naar China te reizen. In Finland is een eerste corona-zieke opgedoken en in Frankrijk is intussen een vijfde besmetting vastgesteld.

• In ons land is nog niemand besmet. Er werden wel al 15 stalen onderzocht, maar die testten negatief op het 2019-nCoV-virus. Buitenlandse Zaken raadt intussen alle niet-essentiële reizen naar China af.

• Er is nog geen remedie voor het nieuwe coronavirus. Onderzoekers in Hongkong zeiden gisteren dat ze een vaccin hebben ontwikkeld, maar meer tijd nodig hebben om het te testen.

• Ongeveer 600 EU-burgers uit 14 lidstaten hebben aangegeven dat ze vanuit de Chinese stad Wuhan en omgeving gerepatrieerd willen worden.

