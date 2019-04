Buurvrouw van horrorhuis van de Turpins getuigt: “Wist niet eens dat er kinderen woonden” Joeri Vlemings

19 april 2019

12u17

Bron: news.com.au 0 Een buurvrouw van wie het huis grenst aan dat van de familie Turpin in Californië heeft een boekje opengedaan over de creepy ouders die hun twaalf oudste kinderen jarenlang mishandelden. “We wisten niet eens dat ze kinderen hadden”, zegt ze. Maar hun afwijkende gedrag verbaasde haar wel: “Ze lieten de hele nacht de lichten aan in huis”.

Half januari vorig jaar werden David (57) en Louise Turpin (50) aangehouden voor kindermishandeling in hun huis in Perris, zo’n 110 kilometer ten zuiden van Los Angeles. De autoriteiten spraken al snel van “het horrorhuis”. David en Louise Turpin folterden er hun twaalf oudste kinderen, sloegen ze, hongerden ze uit en bonden ze vast aan meubels. Jarenlang. Tot een van de dochters begin 2018 kon ontsnappen en de politie kon inlichten over de schrijnende wantoestanden. Pas toen gingen ook de ogen van de buren van de Turpins open. Zij wisten tot dan van niks.

Een van hen getuigde anoniem bij news.com.au. De buurvrouw woont zelf vier jaar in haar huis. Haar tuin grenst aan die van de Turpins, met wie ze de omheining achteraan deelt. Ze wist niet eens dat er kinderen in het huis van de Turpins woonden, laat staan dat het er dertien waren. “Geen van hen hebben we ook maar één keer gezien, noch hun stem, lach of geschreeuw gehoord”, zegt ze. “Te denken dat het zich allemaal afspeelde terwijl er in onze tuin kinderen rondliepen, plezier maakten net buiten de achterdeur van de Turpins. Het is afschuwelijk.”

De kinderen zag de buurvrouw nooit, maar ze had wel in de mot dat de inwoners zich soms vreemd gedroegen. “Elke nacht bleven de lichten in het huis de hele tijd branden. We dachten dat er drugdealers woonden, omdat we nooit iemand hoorden of zagen.” Pas na de arrestatie drong de gruwel naast haar deur tot de buurvrouw door. “We vinden het zo erg dat we zo dicht bij die kinderen waren en we niets hebben gedaan.” Het bewuste gruwelhuis zou inmiddels verkocht zijn. Binnenin zouden er renovatiewerken aan de gang zijn.

De buurvrouw sprak met de Australische nieuwssite aan de vooravond van het verdict dat David en Louise Turpin te wachten staat. Ze hebben op hun proces in februari beiden schuldig gepleit aan foltering, mishandeling en vrijheidsberoving. Ze riskeren elk tussen 25 jaar cel en levenslang.

Deze week werd de noodoproep van de 17-jarige dochter die kon ontsnappen vrijgegeven. “Oké, ik woon in een gezin van vijftien en mijn ouders mishandelen ons”, begon ze. “Mijn twee kleine zusjes zijn op dit moment vastgeketend. Er zijn dertien kinderen, een moeder en een vader.” Ze had moeite om haar adres door te geven omdat ze “nooit buiten geweest was”. “Ik kom niet zo vaak buiten en dus ken ik de straten niet of zo”, stamelde ze. Of haar broers en zussen medische zorg zouden nodig hebben, vroeg de dispatcher. “Dat weet ik niet. We leven soms tussen de vuiligheid. Soms word ik wakker en kan ik niet ademen omdat het huis te vies is.”