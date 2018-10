Buurtwinkel onder vuur: scholieren van ‘armere’ school krijgen slechts beperkte toegang, leerlingen van ‘rijkere’ school mogen wel gewoon naar binnen

20 oktober 2018

Bron: The Independent 0 Een buurtwinkel in de Engelse stad Bath ligt onder vuur voor zijn opmerkelijke toegangsbeleid. Scholieren van de nabijgelegen (openbare) Ralph Allen School mogen maximaal per twee de winkel betreden. De regel is echter niet van toepassing voor leerlingen van het eveneens nabijgelegen Prior Park College, een privéschool waar een schooljaar 32.000 pond (36.000 euro) kost.

In Groot-Brittannië zijn private ‘independent schools’ (ook enigszins misleidend ‘public schools’ genoemd) heel normaal. Door de torenhoge kosten zijn de ‘independent schools’ enkel weggelegd voor kinderen uit rijkere gezinnen. Kinderen uit lagere sociale klassen volgen les aan scholen verbonden aan het gesubsidieerde staatsonderwijs, wat leidt tot veel grotere klassen, aftandse gebouwen en vaak minder gemotiveerde leerkrachten. Het hoeft geen wonder te heten dat veel meer leerlingen uit het peperdure privéonderwijs doorstromen naar het hoger onderwijs, in vergelijking met leerlingen van de staatsscholen. In beide schoolsystemen zijn uniformen voor de leerlingen verplicht.

Wie de buurtwinkel, een filiaal van de keten Co-op, betreedt, stoot op een aangeplakt papier waar onomwonden vermeld staat dat leerlingen van Ralph Allen maximaal per twee naar binnen mogen. Ouders reageerden misnoegd. De winkeluitbater wou enkel kwijt dat hij de maatregel “om de juiste redenen nam”. Toen de boodschap via de sociale media als een lopend vuurtje werd verspreid, maakte de winkeluitbater er ‘leerlingen’ van zonder nog te verwijzen naar de staatsschool. De meest recente inspectieverslagen geven de Ralph Allen School een goede quotering, zo vernam de Britse krant The Independent.

De krant contacteerde ook een woordvoerder van Co-op. “Het was nooit onze bedoeling om aanstootgevend over te komen. Het gaat om een zeer kleine winkel waar de beslissing werd genomen om het aantal leerlingen van élke school op piekmomenten in de winkel beter te beheren. Onze oprechte verontschuldigingen”, luidde het bij de zegsman.

