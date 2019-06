Buurtbewoners vinden 2 lijken in Franse stad Nîmes, mogelijk gaat het om een afrekening AW

16 juni 2019

13u03

Bron: Belga 0 In de buurt van de Zuid-Franse stad Nîmes zijn vanmorgen de lichamen gevonden van twee mannen. Ze werden neergeschoten met een vuurwapen. De Franse politie onderzoekt de zaak.

Twee buurtbewoners vonden de twee lichamen op een pad in Marguerittes, een dorp nabij Nîmes. Agenten vonden in de buurt geen voertuig.



Mogelijk gaat het om een afrekening, maar de politie sluit geen enkele hypothese uit. Volgens een woordvoerder van de gendarmerie komen zulke gebeurtenissen zelden voor in deze streek.