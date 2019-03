Buurman zegt nog te hebben gezocht naar vermiste Amberly (11), wanneer haar lichaam wordt gevonden kan hij geen kant meer uit mvdb

De moordenaar van een Amerikaans meisje heeft getracht zijn onschuld staande te houden door te verklaren dat hij intensief naar haar heeft gezocht. De 33-jarige Christopher Wayne Madison wordt ervan beschuldigd de elfjarige Amberly Alexis Barnett te hebben gewurgd.

Haar lichaam werd in de vroege ochtend van zaterdag 2 maart in een bosrijke omgeving in het dorp Collinsville (Alabama) gevonden. Rond haar nek zat een stuk blauw touw.

Amberly was de avond voordien door haar tante bij wie ze logeerde, als vermist opgegeven. De van moord beschuldigde Madison werd gisteren voor een rechter gebracht. Een lid van het speurdersteam maakte daar bekend dat de verdachte hen had wijsgemaakt dat hij urenlang tevergeefs naar het meisje had gezocht. Hij moest naar eigen zeggen het zoeken stoppen door de invallende duisternis.

Het meisje was op vrijdagavond thuisgebleven toen haar tante boodschappen ging doen. Diens inwonende vriend ging mee, zijn zus is de vrouw van Madison. Bij terugkomst bleek Amberly verdwenen. De gealarmeerde speurders confronteerden nog dezelfde avond Madison, die verderop in dezelfde straat in een stacaravan woont. Hij maakte de speurders nog meer wijs. Zo sprak hij over een donkere SUV, een Dodge Durango, die aan Amberly's woonst door hem werd opgemerkt. Geen enkele andere buur maakte hier melding van.

Madison werd ‘s anderendaags na de vondst van het lichaam in de boeien geslagen. In zijn stacaravan werden heel wat bloedsporen aangetroffen, onder meer op de matras en het bedframe. Zijn jeans die helemaal onder het bloed zat, was al in de wasmachine gegooid.

Het motief voor de moord is nog niet bekend. Evenmin is duidelijk of de elfjarige seksueel is misbruikt. De vrouw van Madison herkende het blauwe touw waarmee de moord is gepleegd als het hunne. Indien Madison op zijn latere proces wordt schuldig bevonden, riskeert hij de doodstraf. Alabama voltrekt, op Texas na, het hoogst aantal executies van de VS.