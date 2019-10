Buurman van Nederlands gezin dat zich jarenlang schuilhield: “Ik zag altijd maar één man daar, hij was er elke dag” Stefan Keukenkamp en Sander van Mersbergen

15 oktober 2019

13u15

Bron: AD.nl 4 Buren van de boerderij in Nederland waar gisteren een compleet van de wereld afgesloten gezin werd gevonden, reageren ontzet op het nieuws. “Ik sta te trillen op mijn benen”, zegt de achterbuurman van de boerderij waar het gezin gevonden werd.

De man was totaal verrast door het nieuws dat in de boerderij een compleet gezin woonde. “Ik zag daar altijd maar één man. Die was er iedere dag. Maar van kinderen weet ik niets. Ik ben totaal verrast. De boerderij is hier 200 meter vandaan.” De boerderij was volgens de buurman niet in bedrijf. “Ze gebruikten het land om de boerderij heen niet.”





Ruinerwold is een dorp van ongeveer 4.000 inwoners in het zuidwesten van de Nederlandse provincie Drenthe. Het gezin woonde een eindje buiten het dorp, in het buurtschap Berghuizen. Daar wonen nog geen 200 mensen. Het gezin woonde op een boerderij die een eindje van de weg af ligt. Er loopt een bruggetje naartoe. De boerderij is alleen via een onverharde weg te bereiken. De omgeving van de boerderij is afgesloten door de politie. Van een afstand oogt het erf rommelig. Op het erf is een enorme groentetuin en staan veel schuurtjes. Er staan veel bomen op het terrein.



Een buurvrouw die pal tegenover de boerderij staat heeft de tranen in haar ogen staan. “Het is afschuwelijk wat hier is gebeurd. Ik moet dit laten bezinken.”



Ze kende de familie niet persoonlijk. “Meer wil ik er niet over kwijt. Dit is zo erg.” Een andere buurvrouw loopt snikkend weg. “Ik kan dit niet”, stamelt ze.