Buurman ergert zich aan kinderen en gooit muizengif in hun zwembad Sabrina Kantelbergs

01 augustus 2018

22u55

Bron: AD 4 Een man uit Tilburg zou zich zo geërgerd hebben aan de kinderen van zijn buren, dat hij muizengif in hun zwembad heeft gegooid. Dat meldt de politie. De man is inmiddels opgepakt.

De man ergerde zich aan het geluid dat de spelende kinderen maakten. Hij zou daarom stiekem muizengif in het kinderzwembadje van zijn buren hebben gegooid.

De zaak kwam aan het licht toen er aangifte werd gedaan dat er gif was aangetroffen in een tuin. De politie deed onderzoek, waarna de wijkagent de gifstrooier vandaag in zijn woning kon aanhouden. Hij moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.

Blauwe plekken

Het is nog onduidelijk of de kinderen daadwerkelijk ziek zijn geworden van het gif. Muizengif is vooral gevaarlijk als het ingeslikt wordt, maar dan moet iemand er een relatief grote hoeveelheid van binnenkrijgen. Op de huid kan het irritatie of blauwe plekken veroorzaken.