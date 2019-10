Buurman belt politie omdat voordeur 's nachts openstaat, agent schiet zwarte vrouw in haar huis dood Sven Van Malderen

13 oktober 2019

15u26

Bron: NBC News 3 Een zwarte vrouw is in haar eigen huis in Wort Forth (Texas) doodgeschoten door een agent. De politieman had in eerste instantie gereageerd op een oproep van haar buur. Die had het verdacht gevonden dat haar voordeur in het holst van de nacht openstond. Toen de agent een silhouet in huis zag, haalde hij in een paniekreactie de trekker over.

De buurman (62) wist dat Atatiana Koquice Jefferson alleen thuis was met haar achtjarig neefje. Vreemd dus dat haar voordeur wagenwijd openstond én de lichten brandden om 2.25 uur ‘s nachts. Voor de zekerheid belde hij de politie om eens langs te komen.

Vijftien minuten nadat agenten ter plaatse gekomen waren, hoorde James Smith plots een schot. Met fatale gevolgen, zou later blijken... Hij zit nu met een verpletterend schuldgevoel. “Ik sta te trillen op mijn benen. Ik ben kwaad, dit is deels mijn fout. Als ik niet gebeld had, zou ze nu nog leven.”

“Handen in de lucht!”

Op de beelden van de bodycam is te zien hoe de agent in kwestie met getrokken wapen rond het huis loopt en door de ramen kijkt. Plots ziet hij Jefferson. Hij roept dat ze haar handen in de lucht moet steken, maar bijna onmiddellijk erna vuurt hij. Het 28-jarige slachtoffer had geen schijn van kans.

De agent in kwestie ervoer naar eigen zeggen “een dreiging”. De man, die anderhalf jaar in dienst was, is tijdelijk ontheven van zijn taken.

In het huis van Jefferson werd uiteindelijk wel een wapen gevonden. Of ze dat op het moment van de feiten binnen handbereik had, is niet duidelijk.

“Dik spijt”

Smith is er het hart van in. “Als je de politie niet meer kan vertrouwen, hoe moet je je hier dan nog veilig voelen? Of moeten we misdadigers anders zomaar hun gangen laten gaan? ‘Als je iets verdachts ziet, verwittig ons’, zeggen ze dan. Wel, daar heb ik nu dik spijt van.”

De zwarte gemeenschap maakt zich zorgen na de zoveelste dodelijke ‘vergissing’. “We zijn die leugens van de politie beu. Blijkbaar is er enkel sprake van een dreiging als iemand met een zwarte huidskleur erbij betrokken is”, stelt pastoor Michael Bell. Of nog: “Laat er geen misverstand over bestaan: ze werd afgeslacht in haar eigen huis. Dit mag niet zomaar passeren. De politie blijft ons vermoorden.”