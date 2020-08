Buurlanden sluiten grenzen met Mali na militaire staatsgreep kv

19 augustus 2020

01u46

Bron: Belga, ANP 0 De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas) heeft de recente gebeurtenissen in lidstaat Mali, "door putschistische militairen", met klem veroordeeld. De landenorganisatie vraagt dat de opgepakte president Ibrahim Boubacar Keïta en de leden van zijn regering onmiddellijk vrijgelaten worden. In tussentijd beslisten de andere lidstaten om de grenzen met Mali af te sluiten.

Mali heeft voorlopig ook geen plaats meer in de beslissingsorganen van Ecowas, meldt de organisatie nog in een communiqué. Ook de geldstromen tussen Mali en de andere lidstaten worden opgeschort. Er moeten, wat betreft Ecowas, "onmiddellijk sancties getroffen worden tegen alle staatsgreepplegers".

De landenorganisatie weigert voorts elke legitimiteit van de coupplegers te erkennen.

Het samenwerkingsverband, bestaande uit 15 landen, wil Mali ook sancties opleggen.



Morgen houden de Ecowas-staatshoofden een teleconferentie over de situatie in Mali. Die conferentie zal worden voorgezeten door de Nigerese president Mahamadou Issoufou. Eerder raakte al bekend dat de VN-Veiligheidsraad vandaag in spoed bijeenkomt, op vraag van Frankrijk en Niger.

De rebellie brak dinsdag uit. Naast president Ibrahim Boubacar Keïta en premier Boubou Cissé hadden de militairen volgens lokale media eerder al onder anderen de minister van Economische Zaken ontvoerd. Het verarmde Mali is al maanden in de greep van protesten en een politieke crisis. Hoeveel militairen in opstand zijn gekomen is onduidelijk.

In 2012 kwam het Malinese leger uit woede over slechte bewapening ook in opstand tegen de regering, wat leidde tot een staatsgreep. Radicaalislamitische rebellen maakten van de situatie gebruik door een groot deel van Mali te veroveren. Frankrijk, dat Mali ooit als kolonie had, besloot toen militair in te grijpen.



