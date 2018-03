Buurlanden bannen verwerkt Zuid-Afrikaans vlees na uitbraak van listeria kg

06 maart 2018

15u08

Bron: Belga 0 Meerdere Afrikaanse landen hebben dinsdag de import van verwerkt vlees uit Zuid-Afrika gebannen na een uitbraak van listeria die aan minstens 180 mensen het leven heeft gekost.

Zimbabwe, Malawi, Botswana en Kenia zijn maar enkele van de landen die de invoer van Zuid-Afrikaans verwerkt vlees hebben stopgezet nadat het Zuid-Afrikaans ministerie van Volksgezondheid een uitbraak van listeria had gemeld.

De bron is wellicht een fabriek in het noordelijke Polokwane die producten zoals bologneseworst vervaardigt, een soort van verwerkt vlees dat populair is in armere huishoudens.

Lokale Zuid-Afrikaanse media meldden dat ook Zambia, Namibië en Mozambique de invoer hebben tegengehouden.

Listeria

Listeria is een infectie veroorzaakt door de Listeria monocytogenes-bacterie. Ze manifesteert zich in griepachtige toestanden, met braken en buikloop. Zwangere vrouwen, baby's en mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen een ernstig risico.

Het Zuid-Afrikaanse ministerie heeft de bevolking goede hygiëne aangeraden alsmede "het vermijden van alle producten van verwerkt vlees die als meteen te consumeren worden verkocht".

