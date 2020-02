Buttigieg reageert emotioneel op (voorlopige) winst in Iowa: “Dit is ook voor al die kinderen die zich afvragen waar ze thuis horen” TT

05 februari 2020

11u45

Bron: Reuters, CNN, Politico 1 De Democratische presidentskandidaat Pete Buttigieg, die voorlopig aan de leiding ligt in de voorverkiezingen in Iowa, reageerde gisteren bijzonder emotioneel op dat nieuws. “Dit is ook een bevestiging voor al die kinderen, ergens in een gemeenschap, die zich afvragen waar ze thuis horen”, aldus de voormalige burgemeester van South Bend, Indiana, en de eerste openlijke homoseksuele presidentskandidaat in de VS.

“Deze uitslag bevestigt het idee dat dezelfde boodschap kan aanslaan in landelijke én stedelijke gemeenschappen”, zo verklaarde ‘Mayor Pete’ een halfuur na het bekendmaken van de eerste uitslagen op een verkiezingsbijeenkomst in New Hampshire. Daar vinden volgende week alweer de volgende voorverkiezingen plaats.

“Deze uitslag bevestigt dat we zowel Democraten, onafhankelijken en zelfs binnenkort voormalige Republikeinen kunnen bereiken”, ging Buttigieg verder. “Dat we klaar zijn om verandering te brengen in dit land. Dat we een coalitie op de been kunnen brengen die niet alleen verenigd is tegen onze tegenstander, maar ook rond waar we voor staan.” Uiteindelijk stokte zijn stem op het einde van zijn toespraak. “En dit is ook een bevestiging voor die kinderen, thuis, ergens in een gemeenschap, die zich afvragen of ze thuis horen in hun eigen familie. Dat als je in jezelf en je land gelooft, er veel is dat dat idee kan bevestigen.”

Verrassend

De goede score voor Buttigieg is verrassend te noemen. Weliswaar maakte hij de laatste weken wel opgang in de peilingen, maar helemaal bovenaan het Democratische peloton hadden veel waarnemers hem vooralsnog niet gezien. “Een campagne die een jaar geleden begon met vier stafleden, geen enkele naamsherkenning, geen geld, en enkel een idee”, zei Buttigieg er gisteren zelf over. “Een campagne die volgens sommigen zelfs geen plaats had in deze verkiezingsrace staat nu voorop.”

In het campagneteam van Bernie Sanders trokken ze zich op aan de popular vote, het aantal stemmen dat elke kandidaat kreeg in de voorverkiezingen. Want hoewel Buttigieg op kop ligt qua aantal afgevaardigden die hij krijgt in Iowa (26,8 procent versus 25,2), doet Sanders het dan weer nipt beter in stemmen (32.772 versus 31.458). Sanders kijkt bovendien aan tegen een waarschijnlijk goed resultaat in New Hampshire volgende week dinsdag, de buurstaat van zijn thuisstaat Vermont. Vier jaar geleden won Sanders er ook met 60 procent tegen Hillary Clinton.

Biden moet hopen op South Carolina

Minder reden tot feesten was er in de campagne van voormalig vicepresident Joe Biden. Die ontgoochelde met slechts 15 procent en een vierde plaats, terwijl hij nationaal als een van de topfavorieten wordt gezien. De voorverkiezingsrace is weliswaar nog lang, maar het is duidelijk dat Biden toch op een betere startplaats had gehoopt. Zelf liet Biden in New Hampshire verstaan dat nog lang niet alle stemmen geteld zijn, en er effectief nog veel andere voorverkiezingen komen.

Biden moet nu vooral hopen op een goede score in South Carolina eind deze maand, waar veel zwarte Democratische kiezers hun hoop op hem hebben gevestigd, om daarna toch met enig optimisme naar Super Tuesday op 3 maart te trekken. Dan worden er in veertien staten tegelijk voorverkiezingen gehouden en wordt een derde van alle afgevaardigden ineens verdeeld.