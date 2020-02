Buttigieg en Sanders onder vuur tijdens nieuw Democratisch debat KVDS

08 februari 2020

07u15

Bron: ANP, Washington Post 0 De Amerikaanse Democraten hebben afgelopen nacht opnieuw een debat georganiseerd met hun kopstukken voor de komende presidentsverkiezingen. Het was het achtste al en vond dit keer plaats in New Hampshire, de staat waar dinsdag de volgende voorverkiezing in de race om de Democratische nominatie plaatsheeft. Senator Bernie Sanders was het meeste aan het woord en werd ook het meest aangevallen. Ook Pete Buttigieg lag onder vuur.

'Mayor Pete' won afgelopen week de eerste voorverkiezingen in Iowa nipt van Sanders en de twee staan ook in de peilingen in New Hampshire aan de leiding.

Onderuit

De andere kandidaten probeerden de voorlopige koplopers aan te vallen door hun ideeën onderuit te halen. Daardoor kregen Buttigieg en Sanders echter ook meer spreektijd, omdat ze telkens de kans kregen om zich te verdedigen.





Sanders werd vooral aangesproken op zijn "te linkse ideeën", zoals zijn plan voor het hervormen van het Amerikaanse zorgstelsel. Senator Amy Klobuchar zei dat de Verenigde Staten iemand nodig hebben uit het politieke centrum. (lees hieronder verder)

Buttigieg werd bekritiseerd omdat hij niet genoeg ervaring zou hebben om het tegen Trump op te nemen en om president te zijn. "We hebben nu een nieuwkomer als president en we zien hoe dat gaat", zei Klobuchar. Ook werd hem verweten dat hij geld aan zou nemen van miljardairs voor zijn verkiezingscampagne. Buttigieg reageerde daarop door te zeggen dat hij de enige op het podium was die geen miljonair was.

Biden

Oud-vicepresident Joe Biden kwam ook regelmatig aan het woord. Hij probeerde zijn kandidatuur kracht bij te zetten door zijn politieke prestaties als Obamacare en strengere wapenwetgeving uit te lichten. Opmerkelijk: aan het begin van het debat gaf hij toe dat hij zwak gepresteerd had in Iowa en zei hij dat het in New Hampshire waarschijnlijk niet veel beter zou worden. Biden hoopt vooral te scoren in de staten die hierna volgen.