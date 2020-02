Buttigieg en Sanders nek aan nek in Iowa met 97 procent stemmen geteld KVDS

06 februari 2020

16u17 0 De Democraten Pete Buttigieg en Bernie Sanders zijn in een nek-aan-nekrace verwikkeld met 97 procent van de kiesdistricten geteld in de Amerikaanse staat Iowa. Dat meldt nieuwszender CNN. De voormalige burgemeester van South Bend, Indiana staat voorlopig op 26,2 procent, de senator uit Vermont op 26,1 procent.

De volledige resultaten van de staat waar maandag de allereerste Democratische voorverkiezing plaatsvond, laten al dagen op zich wachten, nadat een nieuwe app om de stemmen door te geven het eerder deze week liet afweten. Ze zouden vanochtend plaatselijke tijd (elk moment nu) binnen moeten zijn.

New Hampshire

Voorlopig liggen Buttigieg en Sanders dus op kop, gevolgd door senator Elizabeth Warren (18,2 procent), voormalig vicepresident Joe Biden (15,8 procent) en senator Amy Klobuchar (12,2 procent).



Intussen zijn alle Democratische kandidaten al doorgereisd naar New Hampshire, waar de volgende voorverkiezing plaatsvindt, komende dinsdag. Vrijdag staat er eerst nog een groot kopstukkendebat op het programma, het achtste intussen. Naast de vijf eerder vermelde kandidaten zullen ook Tom Steyer en Andrew Yang daar de degens kruisen.

De Democratische voorverkiezingen zijn bedoeld om de presidentskandidaat van de partij te kiezen. Een kandidaat heeft ten minste 1.991 ‘delegates’ nodig om tijdens de Democratische conventie in de zomer uitgeroepen te kunnen worden tot officiële presidentskandidaat van de partij.

In Iowa zijn slechts 41 van die afgevaardigden te verdelen, maar een overwinning in die staat kan het profiel van een kandidaat versterken. In New Hampshire gaat het om 24 delegates.

Peilingen

In die laatste staat ligt volgens de peilingen Sanders, die uit buurstaat Vermont komt, ruim op kop, voor Biden en Buttigieg. Kanttekening daarbij is dat Sanders in Iowa ook afgetekend op kop lag in de peilingen, voor Biden en Buttigieg.

