Butler randt bruid aan tijdens nacht voor groots trouwfeest op Bahama's

29 november 2018

12u48

Bron: New York Post 0 Jeffrey Pascarella en Ashley Reid, beiden 32, wilden van hun trouwfeest iets memorabels maken in een luxeresort op de Bahama’s. Dat werd het ook voor het Amerikaans koppel in april 2016, maar helaas om heel andere redenen. De nacht voor hun huwelijk sloop de butler bij Ashley Reid het bed in en bepotelde haar. De vrouw kampt sindsdien met het posttraumatisch stresssyndroom en eist nu 26 miljoen euro schadevergoeding van het Sandals Resort.

Ashley Reid uit New Jersey had enorm uitgekeken naar haar huwelijksfeest op de Bahama’s. Maar in plaats van in de zevende hemel kwam ze in de diepste hel terecht. Het luxueuze Sandals Resort had Ashley Reid en haar aanstaande man, Jeff Pascarella, een butler toegewezen. Maar die vulde de dienstverlening op een vreselijke manier in.

Na een welkomstfeestje voor de zeventig gasten van het huwelijk op 15 april 2016 lag Ashley rond 2 uur ‘s ochtends vast te slapen, terwijl haar verloofde in de badkamer was. Daarvan maakte butler Moral Adderley gebruik om de slaapkamer binnen te sluipen en naast Ashley in het bed te kruipen. “Iets bracht mij uit mijn slaap, er was iets niet pluis”, vertelde Reid aan de New York Post. “Toen ik langzaam wakker werd, stelde ik vast dat hij zijn handen in mijn broek had. Ik sprong meteen uit het bed.”

“Ik schreeuwde en hij maakte zich haastig uit de voeten. Ik was van de kaart, kon niet vatten wat er net gebeurd was. Ik was in shock”, getuigde de vrouw. Haar aanstaande echtgenoot Jeff Pascarella stormde de badkamer uit, checkte of Reid wel oké was en stoof achter Adderley aan. De aanrander werd gevat. Het resort beweerde hem op staande voet te ontslaan, maar Reid schrok zich een hoedje toen Adderley haar de volgende ochtend toch nog op haar gsm belde om haar ontbijt op te nemen. Alsof er niks gebeurd was.

Vergoeding van 13.000 euro onvoldoende

Ondanks de zware schok besloot het koppel om het trouwfeest toch te laten doorgaan. “We hadden zeventig gasten, die konden we niet teleurstellen”, aldus Reid. Maar het werd helemaal niet huwelijk waarvan ze al heel haar leven gedroomd had.

Een week later bekende Adderley schuld aan oneerbaar gedrag. Het koppel drong aan op een tussenkomst van de politie, iets wat het resort wilde vermijden. Ze boden het echtpaar daarom een terugbetaling van de kosten aan, zo’n goeie 13.000 euro. Maar dan moesten ze wel een geheimhoudingscontract ondertekenen. Dat weigerden ze.

Ashley Reid moest twee jaar lang in therapie gaan. Ze kreeg de diagnose van posttraumatisch stresssyndroom.

De Pascarella’s spanden een proces in tegen het resort met een stevige schadeclaim van 26 miljoen euro. Volgens hun advocaat volstond de vergoeding van hun boeking dan ook lang niet. “Dit is iets waar ze de rest van hun leven mee zullen zitten. Het was hun huwelijk en het draaide uit op een trauma.”