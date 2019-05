Busreizigers proberen met nep-smartphones overvallers te slim af te zijn mvdb

23 mei 2019

14u39

Bron: AP 0 Overvallen aan boord van Mexicaanse bussen zijn schering en inslag. Passagiers zijn dit flink beu en hebben een oplossing gevonden: een nep-smartphone. De imitatietelefoon is amper van een echte te onderscheiden, zo meldt Associated Press. Ideaal om bij een beroving aan een gehaaste overvaller te overhandigen.

De nagemaakte smartphones zijn gesofisticeerde imitaties, compleet met opstartscherm. Binnenin zit een stuk metaal om het gewicht geloofwaardig over te laten komen. Kostenplaatje? Tussen de 300 en 500 peso’s, of omgerekend 13 en 22 euro. Een echte iPhone kost in het Midden-Amerikaanse land al snel 18.000 peso’s (850 euro).

Berovingen op het busnet van miljoenenstad Mexico City zijn al jaren een grote plaag. Pendelaars die in het centrum werken en in betere buitenwijken wonen, zijn het geliefde doelwit. Alvorens de eindhalte te bereiken, rijdt de bus door veelal armoedige buurten. Overvallers doen zich voor als reguliere reizigers en stappen ginds op. Ze werken zelden solo. Een van hen gaat nietsvermoedend naast of in de buurt van het latere slachtoffer zitten. De andere blijft in de buurt van de buschauffeur. Pas als ze toeslaan, verbergen ze hun gezicht met bijvoorbeeld een t-shirt en trekken ze een wapen. Eens de buit binnen is, doen ze de bus stoppen en vluchten ze weg.

Cameratoezicht op de bussen en verspreiding van gefilmde feiten hebben nog niet tot een significante daling geleid. In de eerste maanden van 2019 kreeg de politie van de Mexicaanse hoofdstad dagelijks zeventig meldingen binnen inzake berovingen.

Pendelaars probeerden al eerder overvallers te slim af te zijn. Zo namen ze een goedkope gsm en een duurdere smartphone mee. Die laatste werd samen met bankbiljetten ongemerkt weggestoken.

De nep-smartphones zijn geen geheel nieuw fenomeen. Winkelaars gebruiken al langer imitaties na de trend waarbij overvallers met een voorhamer de winkelruit aan diggelen slaan en de etalage plunderen.

De Mexicaanse overheid probeert de veiligheid op de bussen nu te verhogen door agenten mee te laten reizen op risicovolle lijnen. Een nieuwe campagne hierover werd met veel bombarie aangekondigd. Sceptici wijzen erop dat de agenten enkel op tijdstippen worden ingezet wanneer het relatief veilig reizen is. Niet wanneer ze echt nodig zijn, namelijk ‘s avonds laat of ‘s nachts.