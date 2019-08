Busongeval met Belgische kinderen op Nederlandse snelweg na dagje Efteling: iedereen ongedeerd Autostrade dicht, traumahelikopter geland Petra Vogel Tom van der Meer

21 augustus 2019

17u25

Bron: AD.nl 136 Op de A58 bij het Nederlandse Oirschot (Brabant) is vanmiddag rond 16.45 uur een ongeval gebeurd met een bus met Belgische nummerplaat met 70 inzittenden. Het gaat om Belgische kinderen van basisschoolleeftijd (6 - 12 jaar) en hun begeleiders. De kinderen waren na een dagje Efteling terug onderweg naar ons land.

De verwondingen van de kinderen en hun begeleiders blijken mee te vallen. Aanvankelijk meldde de Nederlandse brandweer dat ze schaafwondjes en kneuzingen hadden opgelopen, maar iets later bleek dat iedereen ongedeerd was. Voor de zekerheid werd wel een traumahelikopter opgeroepen, die is geland op de weg.

Kettingbotsing

De kinderen zijn na het ongeluk uit de bus begeleid en werden aanvankelijk langs de weg opgevangen. Daarna zijn ze naar een boerderij in de buurt gebracht, de boer heeft de rugzakken van de kinderen met een jeep opgehaald. Begeleiders proberen nu zo snel mogelijk een andere bus te regelen.



Bij het ongeval waren ook vier personenwagens betrokken. Volgens de politie gaat het om een kettingbotsing, waarbij de bus het achterste voertuig was. Daarvoor botsten de vier personenwagens.

Gekneld

Eén inzittende zat meer dan een halfuur gekneld en werd naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is niet bekend. De andere inzittenden van de auto’s raakten minder ernstig gewond en werden ter plaatse verzorgd.



De snelweg is momenteel volledig dicht. De politie moet onderzoek doen naar de oorzaak van het ongeluk, daarna moeten de brokstukken nog worden opgeruimd. Verkeer richting Eindhoven wordt in tussentijd bij Tilburg omgeleid via Den Bosch, via de A65 en de A2. Ook naar de andere kant moet het verkeer met vertraging rekening houden, aldus de ANWB.

Het verkeer dat ingesloten zat achter het ongeluk werd vanaf 18.00 uur over de pechstrook langs de plaats van het ongeluk geleid.

⛔ |Traumaheli is erbij op de #A58 bij Oirschot. De weg is DICHT van Tilburg naar Eindhoven. Omrijden via A2 en A65. pic.twitter.com/W0CCebpkk8 Rijkswaterstaat Verkeersinformatie(@ RWSverkeersinfo) link

⚠ | Ook in de richting van Tilburg staat file op de #A58. De linkerrijstrook is dicht voor de hulpdiensten. Meer weten? ➜ https://t.co/jxyAZoVcyx. pic.twitter.com/XcwOIEAfJE Rijkswaterstaat Verkeersinformatie(@ RWSverkeersinfo) link

Op de #A58 bij Oirschot zijn ze klaar met hulpverlening. We doen ons best om 't ingesloten verkeer zo snel mogelijk weg te leiden ➜ https://t.co/jxyAZoVcyx. pic.twitter.com/kUc8LIrbI9 Rijkswaterstaat Verkeersinformatie(@ RWSverkeersinfo) link

⛔ | Nog even over de #A58 bij Oirschot. De politie doet nu onderzoek. Richting Eindhoven blijft de weg voorlopig dicht ➜ https://t.co/jxyAZoVcyx. pic.twitter.com/x75oNia7Ye Rijkswaterstaat Verkeersinformatie(@ RWSverkeersinfo) link