Busmaatschappij Greyhound moet 20 miljoen dollar betalen voor dood 25-jarige passagier

12 december 2019

02u01

De Amerikaanse busmaatschappij Greyhound Lines Inc. is schuldig bevonden aan de dood van een 25-jarige passagier en is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 20 miljoen dollar (18 miljoen euro) aan de ouders van de man.

Hunter Brown kwam in 2017 om het leven tijdens het achtervolgen van een bus die hem 'achterliet' bij een rustplaats. Op het moment dat Brown de bus inhaalde en de voorzijde bereikte, sloeg deze rechtsaf en kwam de man onder het wiel terecht. Brown was op slag dood.

De twaalfkoppige jury achtte bewezen dat de buschauffeur ernstige nalatigheid kan worden verweten, en dat hij had verzuimd het protocol te volgen en 'koppen te tellen' voor vertrek. De ouders van Brown beweerden dat het busbedrijf wist dat hij dit protocol al eerder had geschonden. Greyhound Lines is van oordeel dat Brown zelf het dodelijk ongeluk veroorzaakte.

De advocaat van de ouders wilde aanvankelijk een een schadevergoeding van 130 miljoen dollar, (116 miljoen euro) om daarmee het busbedrijf een duidelijke tik op de vingers te geven, maar daarin gingen twee van de twaalf juryleden niet mee en dus ontbrak een in Texas vereist unaniem juryoordeel.