Busje ramt politieauto in Amsterdam: verdachte opgepakt Agenten lossen waarschuwingsschoten HAA

11 september 2020

09u03

Bron: ANP 0 Een man is vanochtend vroeg op het Muntplein in Amsterdam met een busje tot drie keer toe ingereden op een politieauto. Twee agenten raakten gewond. Bij het incident werden waarschuwingsschoten gelost.

Nadat de bestuurder meerdere keren op de politieauto was ingereden, vluchtte hij weg. De verdachte reed vervolgens twee politiemotoren omver die op straat waren neergezet als versperring. In de politieauto zaten twee agenten. Zij raakten gewond. Op de motoren zaten geen bestuurders.

Het busje, dat zich uiteindelijk vastreed op een wegversperring in de Vijzelstraat, vloog in brand. Toen agenten de verdachte uit het voertuig wilden halen, is pepperspray gebruikt om hem aan te kunnen houden. De bestuurder raakte lichtgewond. Tijdens het incident, rond 04.25 uur, heeft de politie waarschuwingsschoten gelost.

Het inrijden op de politieauto gebeurde volgens een Nederlandse politiewoordvoerder schijnbaar uit het niets. Naar het motief van de verdachte is het nog gissen.



