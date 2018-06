Busje met vluchtelingen gaat overkop in Griekenland: 6 doden, waaronder 3 kinderen kg

08 juni 2018

12u21

Bron: Belga 13 Minstens zes migranten zijn vandaag om het leven gekomen in de omgeving van de Noord-Griekse havenstad Kavala . Onder de slachtoffers zijn drie kinderen, berichtte het informele Griekse persbureau ANA-MPA onder aanhaling van de politie. De vluchtelingen waren op weg naar West-Griekenland.

De minibus, waarin de migranten zich bevonden, sloeg om een nog onduidelijke reden meermaals over kop, aldus de openbare omroep (ERA). Tien migranten werden naar het ziekenhuis in Kavala gebracht. Twee van de gewonden verkeren in levensgevaar. De nationaliteit van de mensen is nog niet duidelijk.

Smokkelaars

Mensensmokkelaars beloven vluchtelingen dat ze hen naar Midden-Europa kunnen brengen, ondanks de zo goed als hermetisch afgesloten Balkanroute. De Griekse politie pakt bijna dagelijks dergelijke smokkelaars op, die met minibussen of in holle ruimtes van vrachtwagens migranten uit de regio van de Grieks-Turkse grensrivier Evros naar West-Griekenland brengen.