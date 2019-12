Busje met vaten brandt uit in bos vlakbij Belgische grens: duizenden liters XTC-afval gelekt Redactie

13 december 2019

21u45

Bron: Eindhovens Dagblad 2 Een bezoeker van het Leenderbos in het Noord-Brabantse Heeze-Leende, vlakbij de Belgische grens, heeft deze middag een uitgebrand busje ontdekt middenin het natuurgebied. De brandweer zag later dat het busje volstond met drugsvaten.

Vermoedelijk is het er tussen de 2.000 tot 3.000 liter XTC-afval uit de vaten gelekt. De grond is dezelfde avond nog afgegraven om zoveel mogelijk schade aan de omgeving te beperken. Het bospad vlakbij Leenderstrijp is voor de veiligheid tijdelijk afgesloten voor bezoekers. De totale schade wordt geschat op ruim tienduizend euro.

Staatsbosbeheer draait hier uiteindelijk voor op. Ze denken na over het afsluiten van de bospaden voor gemotoriseerd verkeer in het Leenderbos om meer dumpingen te voorkomen.

Tweede drugsdumping in een week

Begin deze week waren er door de politie ook lege drugsvaten ontdekt in een bosgebied van Staatsbosbeheer in Maarheeze. “Deze vaten waren gelukkig leeg en de schade was beperkt”, aldus Erik Schram van Staatsbosbeheer. “Je zult maar door die chemische troep lopen en het inademen samen met je hond of paard, dan ben je mooi bedankt”.

