Busje met 60 kilo springstof ontdekt in Istanboel, mogelijk aanslag voorkomen EB

16u34

Bron: DPA, ANP 0 Twitter Tien personen zijn opgepakt vanwege de vondst in het district Bahçelievler. De Turkse autoriteiten hebben 60 kilo springstof gevonden in een busje in Istanboel. Daarmee hebben ze mogelijk een aanslag voorkomen. Tien personen zijn opgepakt vanwege de vondst in het district Bahçelievler, berichtte persbureau DHA.

Nieuwszender CNN Türk berichtte dat de antiterreurpolitie de verdachten al langer in de gaten hield. Het gaat naar verluidt om aanhangers van de verboden PKK-beweging. De autoriteiten houden die organisatie verantwoordelijk voor tal van aanslagen.

De aan de PKK gelinkte organisatie TAK had onder andere een aanslag in december van vorig jaar in het Istanboelse district Besiktas in de buurt van het voetalstadion opgeëist. Bij die aanslag kwamen 46 mensen om het leven.

10 detained over explosives found in minibus on day of OIC summit in Istanbul https://t.co/yUZgi9aljC pic.twitter.com/Q0HMTPaQOI Hürriyet Daily News(@ HDNER) link