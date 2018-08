Bushcrafter kent Jos Brech: "Hij is geen specialist" Sophie Wassink

23 augustus 2018

18u53

Bron: De Stentor 1 Thijmen Apswoude uit de Nederlandse stad Deventer kent Jos Brech (55), de verdachte in de moord op de elfjarige Nicky Verstappen, uit de bushcraftwereld. Maar de Deventenaar zegt stellig dat Brech geen bushcraftspecialist is.

"De media zetten Jos Brech nu neer alsof hij over alle ervaringen bezit om in de wildernis te overleven maar dat valt ook wel weer mee", stelt Apswoude. "Jos Brech is een amateur die verdwenen is. Voor hetzelfde geld is hij helemaal niet de wildernis ingedoken maar gewoon met de auto vertrokken."

Thijmen Apswoude kent de 55-jarige Jos Brech uit de bushcraftwereld. Ze hebben elkaar meerdere malen in het bos ontmoet. Brech raakte afgelopen voorjaar vermist toen hij voor een wandeltocht naar de Vogezen in Frankrijk was vertrokken. Nadat zijn familie geen contact meer met hem kreeg. Enkele bushcrafters, onder wie goede vrienden van Thijmen, zijn in april naar de Vogezen getrokken om Brech te zoeken. Juist omdat hij niet zo ervaren is. "We waren bang dat hij was uitgegleden en van een rots was gevallen. Het was een gigantische zoektocht, we hebben zelfs speurhonden ingezet. Zonder resultaat."

Shock

Het was een klap in het gezicht van Thijmen en zijn vrienden toen ze de naam van de verdachte in de media lazen. "Het leek een prima gast. Een persoon die geen vlieg kwaad doet."

De politie maakte gisteren in Maastricht bekend dat er op kleding van Nicky Verstappen DNA van Brech is aangetroffen. De man die in 1998 35 jaar oud was en genoemd werd in een zedenzaak, woonde in het Nederlands Limburgse Simpelveld.

Het lichaam van Nicky Verstappen werd op 11 augustus 1998 aangetroffen in de omgeving van de Brunssummerheide. Het elfjarige jongetje was op kamp in het natuurgebied en was al een dag vermist. Het lichaam vertoonde sporen van seksueel misbruik. Niemand weet waar Jos Brech is. Zijn familie gaf hem in april op als vermist. Jos Brech lijkt al maanden geleden gevlucht te zijn.