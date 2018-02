Bush vindt het 'nogal duidelijk' dat Rusland zich gemoeid heeft met verkiezingen VS TK

08 februari 2018

Bron: CNN 0 Voormalig president George W. Bush heeft vandaag gezegd dat hij denkt dat Rusland de verkiezingsresultaten van 2016 heeft proberen beïnvloeden. "Het bewijs is nogal duidelijk", klonk het tijdens een toespraak op de Milken Institute Summit in Abu Dhabi.

"Het is problematisch dat een buitenlandse macht zich gemoeid heeft met ons verkiezingssysteem, want democratie werkt alleen maar als mensen vertrouwen hebben in de resultaten", aldus Bush. "Er is vrij duidelijk bewijs dat Rusland geprobeerd heeft om de verkiezingen te beïnvloeden." Of ze daar ook in geslaagd zijn, wil hij niet gezegd hebben. "Dat is een andere vraag. Maar ze hebben zich gemoeid, en dat is gevaarlijk voor de democratie."

De opmerking van Bush gooit nog wat olie op het vuur van de woelige Amerikaanse politiek. Er lopen verschillende onderzoeken naar de invloed van Rusland in de verkiezingen, en naar de vraag of de campagne van president Trump al dan niet heeft samengewerkt met Poetin. Trump ontkent in alle talen en zegt dat hij de ontkenning van Poetin ook gelooft.

Zwaktes uitbuiten

Bush heeft echter zijn twijfels bij de eerlijkheid van de Russische president. "Poetin is een briljante tacticus die weet hoe hij zwaktes van mensen moet ontdekken en uitbuiten. De val van de Sovjet-Unie plaagt hem nog steeds, en veel van zijn daden zijn bedoeld om de hegemonie daarvan te herstellen. Hij is constant aan het duwen tegen de regels en zwakheden aan het gebruiken. Dat is waarom de NAVO zo belangrijk is."

Bush laat zich de laatste maanden wel vaker kritisch uit over het huidige bewind in de VS, al noemt hij Trump nooit bij naam. "De Russische overheid heeft er een sport van gemaakt om Amerikanen tegen zichzelf op te zetten", liet hij eerder al weten. "Agressie van buitenaf, zoals cyberaanvallen of financiële invloed, mag nooit geminimaliseerd of getolereerd worden."