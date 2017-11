Bush senior noemt Donald Trump "opschepper die gedreven wordt door zijn ego" TT

12u34

Bron: The Guardian 1 AFP De oud-presidenten Bush senior (centraal, in rolstoel) samen met zijn zoon George W. Bush (m.), Jimmy Carter (l.) en Bill Clinton (r.). George H.W. Bush, voormalig Amerikaans president uit de jaren 80, heeft geen hoge pet op van de huidige president Donald Trump. In een boek dat binnenkort verschijnt wordt de Republikein geciteerd wanneer hij Trump "een opschepper" noemt die "gedreven wordt door een zeker ego", en niet door een politiek ideaal.

"Ik hou niet van hem", zo zegt Bush in het boek met de veelzeggende titel 'The Last Republicans'. "Ik weet niet veel over hem, maar ik weet dat hij een opschepper is. En ik ben niet al te enthousiast over het feit dat hij nu een leider is."

Bush senior stapt met zijn forse kritiek aan het adres van Trump in de voetsporen van zijn zoon, die vorige maand zonder Trumps naam te noemen een grimmig beeld schetste van de huidige president. “Pesterijen en vooroordelen bij publieke optredens zetten de toon, geven toestemming voor wreedheid en haat, en zet het morele kompas van onze jeugd op de helling", zo klonk het onder andere.

Op Clinton gestemd

Dat de familie Bush niet hoog oploopt met Trump, is geen geheim, zeker sinds die de andere zoon Jeb bij de Republikeinse voorverkiezingen in 2016 versloeg. Bush senior vertelt in het boek van auteur Mark Updegrove bovendien dat hij op Hillary Clinton heeft gestemd bij de verkiezingen van vorig jaar. Van Bush junior was al geweten dat hij "op geen van de twee" heeft gestemd.

De wrok gaat echter verder dan een persoonlijk conflict. Beide politici, die tot het traditionele establishment van hun partij behoren, vrezen dat Trump de Republikeinse partij ten gronde aan het richten is.

Interne strijd

De interne strijd tussen het traditionele kamp en de Trump-aanhangers, lijkt in de partij bovendien steeds feller te woeden, met onder andere ex-strateeg Steve Bannon die van plan is gevestigde partijfiguren uit te dagen tijdens voorverkiezingen.

Over een jaar trekken de Amerikanen al opnieuw naar de stembus voor tussentijdse parlementsverkiezingen. Een aantal hooggeplaatste Republikeinen die door Trump werden aangevallen hebben al aangegeven zich niet meer verkiesbaar te zullen stellen.