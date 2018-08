Buschauffeur wijkt uit voor kat en ramt huis mvdb

25 augustus 2018

10u05

Bron: ANP 0 De bestuurder van een bus heeft in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg forse schade aangericht.

De man raakte naar eigen zeggen van de weg toen hij uitweek voor een kat. Zijn voertuig kwam vervolgens tot stilstand tegen een woning, meldt de politie in Ludwigsburg.



De brandweer moest na de crash uitrukken om het pand te stabiliseren. Daar waren op het moment van de crash twee bewoners aanwezig. De buschauffeur (49) raakte lichtgewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De totale schade bedraagt naar schatting zo'n 172.000 euro, zegt de politie. Er zaten op het moment van het ongeval geen passagiers in de bus.