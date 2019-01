Buschauffeur redt 34 kinderen uit brandende schoolbus in VS ttr

23 januari 2019

16u56

Bron: belga 1 Een vrouwelijke buschauffeur redde in de Amerikaanse staat South Carolina 34 kinderen uit een brandende schoolbus. Alle kinderen kwamen er met de schrik vanaf.

Volgens de plaatselijke brandweer en de woordvoerder van het schooldistrict, was gisteren een wagen op de bus gereden in de stad Darlington. De twee voertuigen schoten vervolgens in brand.

Dankzij de tussenkomst van de vrouw raakte niemand van de kinderen gewond. Volgens de woordvoerder ging het om leerlingen tussen de vijf en tien jaar oud. Dat verklaarde ze aan dpa. Na het ongeval werden alle kinderen terug naar de school gebracht, waar hun ouders hen kwamen ophalen.



Volgens de Amerikaanse media werd de chauffeur van de wagen naar het ziekenhuis gebracht.

Bekijk ook: