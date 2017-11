Buschauffeur ramt wagen met baby in centrum Londen, rijdt daarna gewoon weg TK

Bron: Daily Mail 0 Twitter Buschauffeur ramt auto's in centrum Londen Wat bezielde de man? Dat is de vraag die de Britse media zich vandaag stellen nadat een buschauffeur gisterenavond enkele auto's ramde en daarna gewoon doorreed. Volgens ooggetuigen smeekten de passagiers de chauffeur om te stoppen, maar gaf die daar pas veel verder gehoor aan.

Tijdens het spitsuur in centrum Londen reed bus 254 richting Aldgate zonder duidelijke reden in op de wagens voor hem. Een getuige kon filmen hoe de typische rode dubbeldekker een zwarte 4x4 meters vooruit duwt, waarna die op zijn beurt de wagens voor hem raakt. In de zwarte wagen zou een baby gezeten hebben, en er vielen twee lichtgewonden bij de aanrijding.

Per ongeluk? Daar lijkt het niet op, want de chauffeur rijdt gewoon door eens de weg vrij is. Volgens getuigen smeekten zijn passagiers hem om te stoppen, maar deed hij dat pas een eind verderop op de Upper Clapton Road. De reden voor de crash is nog onduidelijk; het Londense transportorgaan heeft een onderzoek geopend.

