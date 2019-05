Bus vol pelgrims botst met vrachtwagen in Mexico: minstens 21 doden IB

30 mei 2019

02u40

Bron: Belga, ANP 0 Bij een botsing tussen een bus met pelgrims aan boord en een vrachtwagen zijn vandaag minstens 21 doden en een dertigtal gewonden gevallen in de Mexicaanse staat Veracruz. Dat melden de lokale autoriteiten.

"Zeventien levenloze lichamen zijn uit de bus gehaald en twee uit de vrachtwagen. Onderweg naar het ziekenhuis is een van de gewonden gestorven en niet veel later stierf ook een ander slachtoffer dat er ernstig aan toe was", verklaart Guadalupe Osorno, de verantwoordelijke van de civiele bescherming in de staat.

Bus uitgebrand

Het ongeval vond plaats in een bergachtig gebied in Maltrata in de staat Veracruz, op zo'n 250 kilometer ten oosten van Mexico-Stad. Op beelden van de zender Televisa is te zien hoe de bus in vlammen op zijn kant ligt. Het voertuig brandde volledig uit.

Volgens hulpbisschop Salvador Gonzalez kwamen de inzittenden van de bus, pelgrims uit de zuidelijke staat Chiapas, terug van een pelgrimstocht naar de Basiliek van de Maagd van Guadalupe in Mexico-stad. Dat liet hij weten op Twitter.

De oorzaak van het ongeval, dat op een bochtige weg plaatsvond, is momenteel nog onduidelijk. Er wordt rekening mee gehouden dat de remmen van de vrachtwagen niet in orde waren.

Con profundo dolor expreso mi cercanía y oraciones a los familiares de los peregrinos de Chiapas que sufrieron un accidente al regresar de su peregrinación a la @INBGuadalupe . Un abrazo a la distancia. @IglesiaMexico @DesdeLaFeMx Obispo Salvador Gonzalez(@ SalvadorObispo) link