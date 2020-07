Bus vliegt uit de bocht en kantelt: schoolreünie in Vietnam eindigt in tragedie SVM

26 juli 2020

16u56

Bron: ANP 0 Een reünie in Vietnam is door een ongeval uitgelopen op een tragedie. De bus waarin de voormalige scholieren van een middelbare school in Dong Hoi zaten, vloog uit de bocht en kantelde. Dertien van de circa veertig passagiers waren op slag dood. De bus verongelukte bij Dong Hoi, 400 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Hanoi.

Over de oorzaak staat nog niets vast. Volgens een lokale krant lijkt het alsof de remmen van de bus het begaven op een helling. Het verkeer in het land van 95 miljoen inwoners is levensgevaarlijk. Dit jaar alleen al zijn in Vietnam 3.200 verkeersdoden gevallen.