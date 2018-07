Bus stort in ravijn van 200 meter diep in India: zeker 44 doden Redactie

01 juli 2018

10u53

Bron: dpa 2 Bij een busongeval in India zijn minstens 44 mensen omgekomen en verscheidene anderen gewond geraakt, zo heeft de politie bekendgemaakt.

In het district Pauri Garhwall in de deelstaat Uttarakhand stortte een bus in een tweehonderd meter diepe kloof. De oorzaak is nog niet bekend.

Er waren naar schatting 55 tot 60 inzittenden.