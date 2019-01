Bus met toeristen crasht in Cuba: zeker 7 doden, 6 mensen kritiek KVDS ADN KVE

11 januari 2019

15u42

Bron: Independent, ANP, Belga 1 Bij een zwaar busongeval in het oosten van Cuba zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen en 33 gewond geraakt. Zes daarvan verkeren in kritieke toestand. Volgens het Cubaanse persbureau ACN zaten behalve 18 Cubanen ook 22 toeristen uit Spanje, Frankrijk, Nederland, de Verenigde Staten, Canada, Argentinië en Mexico op de bus. Over Belgen wordt geen melding gemaakt.

Het ongeval zou volgens staatsmedia gisterenmiddag gebeurd zijn in het oosten van Cuba, op de weg tussen de steden Baracoa en Guantánamo. Er zaten circa veertig mensen in de bus. De buschauffeur zou op weg naar het meer dan 800 kilometer verder gelegen Havana de macht over het stuur hebben verloren tijdens een inhaalmanoeuvre. De bus is van de weg geraakt en omgeslagen.

Het ging om een bus van Vía Azul, een maatschappij die populair is bij toeristen en die met luxebussen over lange afstanden rijdt in Cuba. Er zaten circa 40 mensen in de bus. Drie Cubanen, twee Argentijnse vrouwen, een Duitse en een Fransman zijn bij het ongeluk om het leven gekomen.



De gewonden worden in ziekenhuizen in Guantánamo behandeld. Zes gewonden zijn er zeer slecht aan toe, volgens staatspersbureau ACN. Twee Nederlanders van 27 jaar oud, een man en een vrouw, zijn ter observatie in het ziekenhuis opgenomen, heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. De ambassade zoekt uit of er nog meer Nederlanders betrokken zijn.

De Argentijnse Fabricio Godoy (24) was aan boord van de bus en vertelde aan CNA dat hij op het moment van het ongeval wakker schrok door het gegil van de andere passagiers. Hij merkte dat de bus begon te slippen en op zijn linkerkant terechtkwam. Daarbij vlogen verscheidene passagiers door de lucht. Zelf kwam de geneeskundestudent er zo goed als ongedeerd vanaf.



Gisteravond even na 23 uur kwamen experts van het minsterie van Binnenlandse Zaken ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.