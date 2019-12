Bus met scholieren stort in ravijn Tunesië: 22 doden, 21 gewonden mvdb en nla

01 december 2019

14u10

Bron: ANP, Belga 2 Bij een ongeval met een bus in het noordwesten van Tunesië zijn vandaag 22 mensen om het leven gekomen en 21 anderen gewond geraakt, zo hebben de autoriteiten gemeld. Alle slachtoffers hebben de Tunesische nationaliteit en zijn tussen de 20 en 30 jaar oud, preciseerde het Tunesische persbureau TAP.

De bus kwam uit Tunis en was op weg naar het westelijk gelegen Aïn Draham toen hij in Amdoun, in de provincie Béja, van de weg af raakte. Daarna raakte de bus een barrière en stortte in het ravijn, zegt het ministerie van BInnenlandse Zaken. Volgens het ministerie was de bus eigendom van een reisagentschap.

Volgens nieuwssite tunesienumerique.com waren de leerlingen op weg met de autobus voor een uitstapje in de streek. De bosrijke en bergachtige regio ligt niet ver van de Middellandse Zee en geldt als een belangrijke toeristische trekpleister.