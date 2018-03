Bus met scholieren stort in kloof na bezoek aan Disney World: chauffeur komt om, tientallen passagiers gewond IVI

13 maart 2018

21u55

Bron: Washington Post, ABC News, NY Post 0 Op de terugweg van een uitstapje naar Disney World in Florida is een bus met Amerikaanse scholieren in een 15 meter diepe kloof gestort. De buschauffeur is om het leven gekomen. Dat meldt sheriff Hoss Mack van Loxley, Alabama. Er zijn ook tientallen gewonden gevallen, onder hen zijn verschillende mensen er erg aan toe.

De scholieren waren op weg naar hun thuishaven in Texas na een schooluitstap naar Disney World in Florida, waar de leerlingen hadden opgetreden met de schoolband. De bus is rond 5.30 uur plaatselijke tijd van de snelweg geraakt en naar beneden gestort in een ravijn. Er wordt nog onderzocht hoe dat is kunnen gebeuren.

Aan boord zaten veertig leerlingen en zes volwassenen van de Channelview middelbare school en de chauffeur. De meeste passagiers hebben lichte verwondingen, maar zes mensen zijn er erg aan toe. Het heeft de hulpdiensten bijna drie uur gekost om iedereen uit het wrak te halen.

Een tweede bus met leerlingen en begeleiders van dezelfde middelbare school is veilig en wel aangekomen in Texas.