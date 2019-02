Bus met arbeiders stort 8 meter naar beneden in Siberië: zes doden AW

08 februari 2019

12u42

Bron: Belga, Daily Finland 0 In Siberië zijn vanmorgen minstens zes arbeiders van een koolmijn omgekomen toen hun bus van de weg raakte en acht meter naar beneden stortte. Dat meldden de autoriteiten van de Kemerovo, een stad in Siberisch Rusland.

Nog 16 arbeiders raakten gewond, waarvan vier in kritieke toestand verkeren. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De autoriteiten gaan na of aan alle veiligheidsvoorschriften gevolgd werden.